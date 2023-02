Giuseppe Conte in Sicilia alla marcia contro le mafie e in collegamento in Calabria al format ‘Tazzina della Legalità’: “Oggi uniamo idealmente due terre che soffrono”

Giuseppe Conte partecipa oggi in Sicilia alla marcia Bagheria-Casteldaccia contro le mafia, 40 anni dopo la prima marcia in cui i cittadini nel 1983 si ribellarono ai tanti omicidi collegati alla criminalità organizzata. Durante la marcia Conte si è collegato in diretta con un altro evento contro la criminalità organizzata in Calabria, nell’ambito delle iniziative della ‘Tazzina della Legalità’, un format nato come reazione alle intimidazioni in Calabria contro la Guglielmo Caffè nell’estate 2022.

“Oggi uniamo idealmente Sicilia e Calabria, due terre che soffrono per le mafie. Lottiamo insieme contro la criminalità organizzata”, ha affermato Conte, dicendosi “vicino a Matteo Tubertini della Guglielmo caffè e a Tiberio Bentivoglio, così come a tanti altri imprenditori, commercianti e cittadini che si ribellano alle mafie. Bisogna evitare che imprenditori che portano lavoro e sviluppo sociale siano abbandonati a loro stessi dalle Istituzioni.”

“L’M5s è un avamposto nella lotta contro la mafia. Ci siamo e ci saremo sempre – ha rivendicato Conte – Continueremo a combattere corruzione e voto di scambio, la malavita non si presenta con i mitra ma con giacca e cravatta per entrare nelle amministrazioni e appropriarsi di risorse pubbliche”. Per il leader M5s “con gli interventi del Governo si è finito per dissuadere la collaborazione con la giustizia”.

Una stoccata Conte la riserva al ministro della Giustizia: “Nordio dice che mafiosi non parlano al telefono, è stato smentito dall’arresto di Matteo Messina Denaro nel quale le intercettazioni sono state fondamentali”.