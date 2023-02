Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): “Caro Bonelli, sconcertanti sono inchieste collegate a Soumahoro, borse comprese”

“Per Bonelli è sconcertante che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si metta a presiedere il Tavolo tecnico per l’aggiornamento del progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina? Ma per fortuna, invece, che dopo anni di ‘nulla cosmico’ l’Italia – Meridione in primis – può contare su un ministro che le opere le vuole fare e che le farà. Al collega di Alleanza Verdi e Sinistra, ricordo che sconcertanti sono, semmai, le inchieste collegate al suo candidato Soumahoro, borse della lady comprese”.

Così in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi.