Ponte sullo Stretto, Bonelli (AVS): “Sconcertante che Salvini presieda ennesimo tavolo tecnico”

”È assolutamente sconcertante che il vicepremier e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, si metta a presiedere l’ennesimo Tavolo tecnico per l’aggiornamento del progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo progetto anacronistico è invece un’opera dispendiosa e non sostenibile dal punto di vista ambientale, costata finora 1,2 miliardi di euro per dipendenti, gare e appalti vari, proprio a causa dei capricci dei governi di destra. La mancata apertura dei cantieri finora non si è basata su presupposti ideologici ma sulla collocazione di questa grande opera in un’area ad altissima sismicità”.

Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

”In un momento in cui abbiamo davanti una crisi economica senza pari e dobbiamo affrontare la crisi climatica, proteggendo i nostri territori, è vergognoso che il governo stia ancora perseguendo questo progetto obsoleto e dannoso che costerà tra gli 8 e i 10 miliardi di euro, da sottrarre alle reali urgenze del Paese: al Sud ci sono ancora treni regionali alimentati a gasolio, in molte aree manca l’acqua potabile e non ci sono i depuratori. Salvini, evidentemente, ha bisogno di dimostrare che esiste proponendo opere faraoniche, mentre il trasporto pubblico è in ginocchio in tutto il Paese e le linee ferroviarie in Sicilia e Calabria sono al collasso”.

“La vera priorità è finanziare il risparmio energetico nelle case degli italiani, il trasporto e la sanità pubblici. Per questo, come Alleanza Verdi e Sinistra, continueranno a lottare contro la follia del Ponte sullo Stretto e a difendere la salute e il futuro delle cittadine e dei cittadini italiani,” conclude Bonelli.