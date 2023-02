Il rettore dell’Umg De Sarro su Azienda unica “Dulbecco”: “Ci sono voluti vent’anni ma ci siamo riusciti”

La potenzialità di queste due aziende è qualcosa di veramente importante per questo ritengo che potrà essere a servizio non solo della Calabria ma anche delle regioni vicine. E’ interesse di tutti che la cultura medica possa diffondersi sul territorio. Ci sono voluti quasi vent’anni però alla fine ci siamo riusciti”.

Così il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro GiovanBattista De Sarro ha commentato, a caldo, la firma del protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e l’ateneo del capoluogo che sancisce la nascita dell’Azienda ospedaliero universitaria unica “Renato Dulbecco”.

“Ce lo si aspettava prima – ha aggiunto De Sarro – per fortuna questo governo regionale, rispetto ai precedenti, ci ha messo poco tempo, un anno e pochi mesi, a prendere la decisione dimostrando una volontà di voler migliorare la situazione anche assistenziale e solo dell’università”.

Il prossimo passo riguarderà l’apertura del nuovo pronto soccorso. “Rispetto alla sede in cui si era pensato di ubicarlo e tenuto conto di dove era stato costruito il policlinico – ha detto ancora il Rettore – dovrebbe essere spostato. L’obiettivo è quello infatti di cercare di fare arrivare il malato nel più breve tempo possibile dove deve essere trattato. La struttura identificata in precedenza ha vent’anni e quindi non è modernissima. C’è comunque tutta la buona volontà di identificare il luogo migliore anche per raggiungere più rapidamente le sale operatorie e la rianimazione e tutte le strutture radiologiche principali. La cosa più importante sarà integrare le competenze senza che ci siano attriti. Il buon senso dovrà prevalere anche con la presenza di un management imponente e autorevole”.