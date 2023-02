Nasce Azienda unica “Dulbecco”, Mancuso: “Risultato storico”

“Penso che quello raggiunto oggi sia un risultato storico, inseguito da oltre vent’anni e ottenuto nel primo anno di legislatura. Tutto questo fa ben sperare e segna, in questo 21 febbraio, una data importante, da ricordare, per la sanità catanzarese e calabrese”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, firmatario della legge istitutiva dell’Azienda unica “Renato Dulbecco”.

“Conoscendo i tempi della burocrazia e della politica – ha aggiunto Mancuso – mi ero dato più tempo; però, ci siamo stati addosso, sia io che il presidente della Regione anche grazie all’impegno del rettore De Sarro e abbiamo raggiunto questo risultato. L’auspicio che formulo adesso è che quei tanti calabresi che si recano ogni anno fuori regione per farsi curare si riducano e siano sempre di meno. Così come auspico che tutti gli studenti calabresi che vanno fuori regione per studiare medicina possano scegliere di rimanere in Calabria utilizzando anche questa grande opportunità. E che, soprattutto, una volta formatisi, rimangano nella loro regione evitando di mettere le loro professionalità al servizio di altri territori e contribuendo a ridurre la carenza di medici di cui soffre la nostra regione”.