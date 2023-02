Nasce Azienda unica “Dulbecco”, Occhiuto: “Un investimento fondamentale per tutto il Mezzogiorno”

“Questo protocollo consente di rafforzare l’attivita’ e il ruolo dell’Universita’ Magna Graecia perche’ il protocollo stabilisce che si istituisce un policlinico che sara’ di circa 800 posti, ci lavoreranno 4mila persone, avra’ probabilmente un fatturato di 400 milioni. Quindi un investimento importante non solo per la Calabria ma per tutto il Mezzogiorno, perche’ sono poche le strutture universitarie che hanno questa dimensione”. A dirlo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con riferimento alla firma del protocollo di intesa tra l’Universita’ di Catanzaro e la Regione Calabria propedeutico alla costituzione dell’azienda unica ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro attraverso la fusione del “Pugliese Ciaccio” nel policlinico “Mater Domini”.

“Ringrazio il presidente del Consiglio regionale Mancuso, saluto i Rettori di Cosenza, di Reggio Calabria e dell’Universita’ per stranieri, il sindaco di Catanzaro e gli altri sindaci dei capoluoghi perche’ questo risultato non e’ ascrivibile solo alla citta’ di Catanzaro e all’Universita’ Magna Graecia, ma e’ un risultato ascrivibile a tutta la regione perche’ l’obiettivo e’ fare in modo che dall’istituzione di questo policlinico si riverberino effetti positivi in tutta la regione.”

“Quindi – ha sottolineato Occhiuto – e’ un modo per testimoniare l’attenzione di tutta la Regione a questa iniziativa. So bene che c’e’ molto da fare ancora nella sanita’ della Calabria, ogni volta che facciamo qualcosa di buono evitiamo di utilizzare toni trionfalistici perche’ sappiamo che molto ci aspetta ancora davanti e molto altro dobbiamo ancora fare, pero’ – ha sostenuto il presidente della Regione – abbiamo la soddisfazione di poter dimostrare che finalmente nella sanita’ di questa regione c’e’ un governo, nel senso che ci sono attivita’ di governo che si stanno svolgendo”.

Per Occhiuto “c’e’ la necessita’ di seminare competenze ovunque, e in una regione come la nostra che registra un deficit sanitario cosi’ alto piu’ impegno c’e’ da parte delle Universita’ per formare i giovani medici e specializzare medici meglio e’ per tutti. Stiamo preparando anche – ha rimarcato il presidente della Regione – un programma di importanti investimenti nel finanziamento di borse di specializzazione, ricorrendo alle risorse dell’Unione europea, circa 40-50 milioni saranno destinati a finanziare borse di studio per nuovi specializzati. Stiamo facendo tutte quelle cose che, se in Calabria fossero state fatte dieci anni, probabilmente oggi – ha concluso Occhiuto – avremmo un sistema sanitario e anche universitario piu’ performante”.