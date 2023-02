6° “Recruitment Day” Ada Calabria: i direttori d’albergo reclutano personale

L’associazione di hôtellerie è sempre stata impegnata a programmare una professionalizzazione del personale alberghiero con attività formative e progettuali per rilanciare e ottimizzare il sistema turistico calabrese anche nei momenti di difficoltà per reperire figure qualificate e durante la pandemia, organizzando una giornata dedicata all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel comparto ricettivo.

Quest’anno la sesta giornata di reclutamento si terrà il 24 febbraio al T Hotel di Lamezia Terme e l’evento è aperto a tutti coloro i quali vogliono candidarsi nel mondo dell’ospitalità o che hanno già occupato varie mansioni nel settore turistico e in cerca di occupazione, in una regione nella quale i tassi di disoccupazioni sono elevati e tra i più alti in Europa.

Si vuole intervenire prontamente alla carenza di personale anche per la futura stagione estiva e per dare una possibilità alle prossime figure professionali che hanno già acquisito una formazione universitaria, laureandosi nei corsi universitari dedicati al settore turistico.

L’offerta di lavoro riguarda ogni reparto, dal front e back office, dalle brigate di sala e cucina fino all’housekeeping, compresi manutentori e bagnini. I direttori d’albergo iscritti all’ADA effettueranno il colloquio coi candidati registrati sulla piattaforma, garantendo la loro privacy.

Il delegato regionale dei direttori d’albergo della Calabria, Francesco Gentile, ha affermato: “La giornata di reclutamento suscita sempre grande interesse e siamo giunti dopo le difficoltà della pandemia alla sesta edizione. Come associazione di hôtellerie favoriamo l’incontro tra candidati e hotel associati della Calabria da anni, offrendo loro l’opportunità di rintracciare i migliori profili per ogni comparto alberghiero al fine di ottimizzare l’offerta di figure professionali in ambito regionale con l’intendo di ridurre la fuga di giovani che non riescono a trovare un posto di lavoro nella propria terra”.