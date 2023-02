75 nuovi contagi di Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 630576 (+75) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4225397 (+1.380).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 246 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 224 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112230 (111798 guariti, 432 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 306 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 261 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187727 (186243 guariti, 1484 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 20 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59825 (59545 guariti, 280 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 217 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 208945 (208023 guariti, 922 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 63 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53387 (53187 guariti, 200 deceduti).

Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi. Tre ricoveri in meno in reparto, mentre restano stabili le terapie intensive. Tasso di positività al 5,43%.