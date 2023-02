Domani Consiglio Regionale: 11 punti all’ordine del giorno

Torna a riunirsi domani il Consiglio regionale. L’avvio dei lavori è fissato alle 14:30. All’ordine del giorno ci sono 11 i punti. L’assemblea calabrese è chiamata a discutere del progetto di legge per il reimpiego dei precari degli enti sub regionali, ex legge 12, che dovrebbero lavorare con i Comuni nell’attuazione del Pnrr e per l’utilizzo dei fondi europei. In discussione, tra l’altro, oltre ad una proposta di legge che accoglie osservazioni del governo nazionale in materia di sanità con riferimento alla dirigenza sanitaria e ad Azienda Zero, anche il ddl della Giunta sulla nuova disciplina del sistema di Protezione civile regionale, l’elezione del difensore civico e l’istituzione dell’Osservatorio regionale per i giovani e gli adulti con disturbo dello spettro autistico che dovrebbe sorgere in seno al Dipartimento Tutela della salute. Previsto anche l’esame di bilanci e rendiconti delle aziende sub regionali Arcea, Arsac e Aterp.