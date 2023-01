Fondi PNRR reti idriche, l’eurodeputata Ferrara (M5S): “Occasione mancata per la Calabria”

“La Calabria perde un importante e quanto mai necessario finanziamento relativo alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione il monitoraggio delle reti, fondi a valere sul Pnrr. E’ il secondo in questo settore, nel giro di un anno, che il nuovo governo regionale, guidato da Roberto Occhiuto, manca.

E’ solo di qualche settimana fa l’allarme Istat che certifica al 45,1% le perdite idriche nelle reti di distribuzione comunali calabresi”. E’ quanto dichiara in una nota l’eurodeputata del Movimento 5 stelle, Laura Ferrara.

“A Catanzaro, secondo il Censimento delle acque per uso civile 2020 dell’Istituto di statistica, le perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione delle acque potabili – sostiene ancora – vanno da 25 a 39 metri cubi al giorno per chilometri di rete. Una situazione drammatica e nota da tempo.

Le emergenze croniche di questa regione non vengono affrontate con la dovuta competenza e capacita’ risolutiva. La questione idrica, che riguarda anche la depurazione delle acque, e’ una priorita’ ma si continua a non centrare gli obiettivi e a perdere occasioni uniche, soprattutto in termini di risorse economiche, per trovare soluzioni strutturali”.