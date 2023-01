Acquistare gomme auto: guida pratica per scegliere le migliori al giusto prezzo

In virtù dei rincari degli ultimi due anni, che hanno determinato un aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, i prezzi al dettaglio delle gomme per auto sono aumentati sensibilmente. Di conseguenza, gli automobilisti alle prese con la sostituzione di uno o più pneumatici per la propria vettura devono fronteggiare una spesa maggiore (in media tra il 15% e il 30% in più), soprattutto per prodotti di marchi premium e di fascia alta. In aggiunta, l’enorme varietà di opzioni disponibili sul mercato rende la scelta della gomma ‘giusta’ meno semplice di quanto si possa pensare, soprattutto per coloro i quali hanno bisogno di coniugare qualità e sostenibilità economica. In quest’articolo, vediamo come destreggiarsi nel complesso e variegato mercato delle coperture per auto per intercettare l’opzione più adatta alle proprie esigenze e possibilità di spesa.

Sfruttare gli e-commerce online

Prima ancora che per acquistare gomme auto, gli e-commerce specializzati come Euroimportpneumatici rappresentano un’ottima risorsa per scandagliare il mercato in maniera semplice e veloce. All’interno dei cataloghi digitali, infatti, è possibile non solo confrontare i prezzi dei vari prodotti in vendita ma anche accedere ad informazioni tecniche dettagliate circa la struttura e le prestazioni dello pneumatico. Questi aspetti sono di fondamentale importanza per scegliere il tipo di gomma da acquistare ma non rappresentano certamente l’unica variabile da prendere in considerazione. Le ricerche online consentono anche di verificare con immediatezza la disponibilità degli pneumatici, senza il bisogno di recarsi personalmente presso un’officina di fiducia. Ciò nonostante, il canale fisico resta ancora quello privilegiato per l’acquisto finale, mentre l’online si sta consolidando anzitutto come strumento di ricerca integrato nel processo di selezione e raccolta preliminare delle informazioni.

Alternative alle gomme nuove

Spesso gli automobilisti cercano di ridurre i costi per il cambio gomme, optando per prodotti che consentano di risparmiare. Da questo punto di vista, le opzioni non mancano di certo; si tratta, nello specifico, degli pneumatici ricostruiti, ossia rigenerati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti. Una copertura usata, infatti, può essere rigenerata una sola volta e solo se soddisfa precisi requisiti tecnici (soprattutto in relazione all’integrità materiale e strutturale). Completato il processo di ricostruzione, la gomma viene poi testata, per verificarne il grado di sicurezza e affidabilità.

In alternativa, sono molto gettonate anche le gomme usate; naturalmente, presentano un’usura ridotta del battistrada (per al di sopra del limite consentito) ma garantiscono comunque un livello ottimale di trazione e aderenza.

Scegliere tra gomme estive, invernali e ‘quattro stagioni’

La scelta degli pneumatici può essere effettuata anche in relazione al periodo ed alla tipologia di utilizzo. Da questo punto di vista, le opzioni sono tre: gomme estive, invernali o ‘quattro stagioni’.

Queste ultime stanno riscuotendo un crescente successo, principalmente perché consentono di risparmiare sul breve e medio periodo: essendo adatte ad un impiego continuativo per tutto l’anno (anche quando entra in vigore l’obbligo di montare gomme invernali), evitano agli automobilisti che le scelgono di comprare due treni di pneumatici (da sostituire periodicamente in base alla stagionalità). In realtà, un utilizzo maggiore determina un’usura maggiore, soprattutto in condizioni di forte ‘stress’ per la copertura; pertanto, le ‘quattro stagioni’ durano complessivamente meno delle termiche e vanno sostituite con maggiore frequenza, riducendo il margine di risparmio.

Anche dal punto di vista prestazionale, è generalmente preferibile scegliere le gomme stagionali, in quanto garantiscono un comportamento ottimale anche in contesti ‘estremi’. Le quattro stagioni restano comunque un’alternativa valida, anche in termini economici, per chi fa un utilizzo limitato dell’auto e non affronta lunghe percorrenze o strade montane con una certa regolarità. Il mercato delle ‘four season’ è in costante ascesa, tant’è che le gomme di questo tipo sono ormai disponibili per ogni segmento di mercato, dalle utilitarie ai SUV.