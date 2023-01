243 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 625119 (+243) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4154464 (+2.318).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 122 (28 in reparto, 5 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111080 (110657 guariti, 423 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2338 (88 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2249 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 183699 (182259 guariti, 1440 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 96 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59276 (59000 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 799 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 769 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 207138 (206229 guariti, 909 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 130 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 113 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52888 (52693 guariti, 195 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica :”Totali positivi odierni 47 di cui uno fuori regione”.

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano due nuovi casi a domicilio”.

Nelle ultime 24 ore si registra una vittima. Scendono i ricoveri: -1 in reparto e -3 in rianimazione. Tasso di positività al 10,48%.