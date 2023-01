12° congresso Fp Cgil Calabria: Alessandra Baldari confermata segretaria

Il 12esimo congresso della Funzione Pubblica Cgil Calabria ha confermato Alessandra Baldari come segretaria generale della Calabria. L’assemblea si è riunita ad Amantea: dopo la relazione della segretaria uscente Baldari, i lavori, è scritto in una nota, “sono proseguiti con un approfondito e variegato confronto con le reti di cittadinanza e solidarietà per il rilancio del Sistema sanitario regionale pubblico e universale. Moderato dal giornalista Edoardo Corasaniti, il dibattito è stato arricchito della partecipazione di Lino Caserta, fondatore Ace Onlus medicina solidale, Rubens Curia, portavoce Comunità competente, Raffaela Sibio, portavoce di Donne e Diritti, Domenico Lopolito, sindaco di Castrovillari e presidente Comitato tutela salute Area del Pollino, Franco Masotti, Fp Cgil medici Calabria, Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria. Ha concluso la tavola rotonda Serena Sorrentino, segretaria generale nazionale Fp Cgil”. Successivamente, l’assemblea ha eletto gli organismi della categoria i quali, su proposta della segretaria generale Serena Sorrentino, hanno poi eletto la segretaria generale regionale, Alessandra Baldari, confermata per il secondo mandato. Ha concluso i lavori del 12esimo congresso regionale la segretaria generale nazionale, Serena Sorrentino.