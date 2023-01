Emergenza medici in Calabria: Occhiuto incontra il ministro della Salute Schillaci

“Questa mattina a Roma ho incontrato il ministro della Salute, Orazio Schillaci”.

Cosi’ su facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“All’ordine del giorno del nostro colloquio – ha aggiunto Occhiuto, che e’ anche commissario della sanita’ calabrese – le difficolta’ in ambito sanitario della Calabria, ma anche le tante iniziative che stiamo mettendo in campo per capovolgere lo stato delle cose. Abbiamo parlato dell “emergenza reclutamento dei medici, degli accordi che abbiamo stipulato, della riorganizzazione del sistema sanitario, e dell’integrazione Pugliese-Ciaccio/Mater Domini. Uno scambio di idee e di opinioni positivo e propositivo”.

“Ce la stiamo mettendo tutta, ma – ha concluso il presidente della Regione Calabria – per vincere questa sfida abbiamo bisogno che il governo nazionale sia al nostro fianco”.