Ponte sullo Stretto, Magorno (IV): “Bene ogni passo in avanti verso la realizzazione. Speriamo che presto si possa passare a fatti concreti”

“Il Ponte sullo Stretto è necessario per il rilancio della Calabria e del Sud. Italia Viva sostiene con convinzione la realizzazione di quest’opera. Bene dunque ogni passo in avanti verso questa direzione con la speranza che, presto, si possa passare a fatti concreti”. Così in una nota il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria Ernesto Magorno.

“Il Ponte, da un lato, rappresenterebbe un volano per l’economia – aggiunge Magorno – e, dall’altro, favorirebbe gli ulteriori investimenti previsti in infrastrutture sul nostro territorio. Continuiamo a essere favorevoli a questo progetto”.