Infrastrutture Sud Italia, Tommasetti (Lega Campania): “Apprezzamento per la forte accelerazione di Salvini”

“L’azione intrapresa nelle ultime settimane dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, guidato dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, è un segnale tangibile di vicinanza ed attenzione per il rilancio economico dell’intero Sud”, esprime così la propria soddisfazione il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania, in merito allo sblocco dei fondi a favore delle infrastrutture nel Mezzogiorno, tra cui il progetto sull’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

In data odierna, inoltre, Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato il bando per la progettazione e la realizzazione del “completamento della metropolitana di Salerno: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto Costa d’Amalfi”.

Tale progetto, dal valore di oltre 185 milioni di euro, di cui 70 milioni finanziati con i fondi del PNRR, prevede sia il potenziamento dei collegamenti con l’ospedale e l’università sia l’accessibilità all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.

“Questa forte accelerazione sulla programmazione delle opere strategiche è una prima significativa opportunità per lo sviluppo del nostro territorio. Non bisogna trascurare nessun territorio della provincia di Salerno, che merita attenzione anche per quanto concerne la mobilità, infatti, il popolo dei pendolari è stato completamente dimenticato dalla gestione De Luca”, conclude il prof. Tommasetti, componente del gruppo consiliare Lega in Consiglio Regionale.