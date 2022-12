Il Mit accelera su AV Salerno-Reggio Calabria, Salvini: “Opera strettamente legata a Ponte sullo Stretto”

“Alta velocita’ Salerno-Reggio Calabria, il Mit accelera”.

Lo comunica il ministero in una nota, spiegando che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, “la ritiene un’opera rilevante (anche in ottica del futuro Ponte sullo Stretto)” e il dicastero è in stretto contatto con i sindaci campani dell’area interessata dalla prima tranche che riguardera’ la realizzazione di 33 km tra Battipaglia e Romagnano (Salerno). Valore 2,7 mld, finanziati con i fondi Pnrr”.

“La nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – spiega il Mit – e’ un investimento ad oggi stimato di circa 22 miliardi di euro ed e’ parte integrante del Corridoio della rete Ten-t ‘Scandinavia – Mediterraneo’ che collega Palermo a Helsinki. L’opera di grande valore strategico consentira’ di sviluppare nuovi traffici viaggiatori e merci lungo l’asse nord-sud del Paese”.