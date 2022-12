Calabria territorio a rischio dissesto idrogeologico, Occhiuto: “Bisogna migliorare sistema di allerta meteo”

“I Comuni devono essere protagonisti insieme alla Regione di tutte le attivita’ legate alla difesa del suolo, alla prevenzione e alla mitigazione del rischio, perche’ alcuni eventi che un tempo erano eccezionali stanno diventano purtroppo ora ordinari a causa dei cambiamenti climatici”.

Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti nella sede della Giunta a Catanzaro, a margine di un incontro con i sindaci calabresi sul tema del dissesto idrogeologico e del sistema di protezione civile.

“E’ stato il turno di Ischia, prima ancora delle Marche. La Calabria – ha aggiunto Occhiuto – e’ una regione esposta a potenziali rischi dal punto di vista del dissesto e di eventi avversi. Abbiamo licenziato in Giunta la nuova legge sulla protezione civile: dal 1997 non si riformava la legge sulla protezione civile in Calabria eppure la Calabria e’ una regione che ha piu’ rischi di altre. E ora stiamo mettendo mano a tutte le attivita’ utili a svolgere le azioni necessarie per la difesa del suolo. Bisogna farlo insieme ai Comuni e sono molto contento – ha rilevato il presidente della Regione – che i sindaci abbiano risposto con questa disponibilita’, dimostrando grande sensibilita’”.

Occhiuto ha poi evidenziato: “Il sistema di allerta e’ governato a livello nazionale dal Dipartimento Protezione civile che poi manda i dati ad Arpacal e e Arpacal li restituisce alla Protezione civile regionale. Puo’ essere migliorato ulteriormente, perche’ nei mesi passati Arpacal si e’ dotata di una stazione meteorologica molto avanzato ma non ha assunto meteorologi che la devono governare.”

“Questo – ha sostenuto il presidente della Regione – e’ un tema alla mia attenzione: occorre un rilancio dell’Arpacal perche’ anche Arpacal deve svolgere la sua funzione, come puo’ fare, in questa attivita’”.

Occhiuto si e’ poi soffermato sul tema dei fondi: “Nella legge sulla protezione civile – ha rilevato il governatore della Calabria – abbiamo incrementato di molto le risorse, ma tutta l’attivita’ legata alla difesa del suolo necessita di piu’ risorse a livello nazionale. Noi pero’ intanto dobbiamo spendere le risorse che abbiamo. Soprattutto deve farlo la Regione. Su questo i sindaci hanno ragione, Io appena insediato ho verificato che c’erano 400-450 milioni da impegnare per la difesa del suolo con un avanzamento della spesa molto lento, abbiamo raddoppiato la progressione di spesa ma non basta.”

“Sono attivita’ che si fanno in avvalimento sui Comuni, cioe’ li fanno i Comuni ma bisogna aiutare i Comuni a realizzarli piu’ velocemente. Quindi – ha concluso Occhiuto – mi e’ ben chiaro il fatto che bisogna accelerare e soprattutto bisogna accelerare qui in Regione”.