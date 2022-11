Giornata dell’infanzia, Surace (Italia Viva): “Prendersi cura delle generazioni future”

“L’investimento più importante di un uomo e, di riflesso, dell’intera società, è prendersi cura delle generazioni future. Educare le giovani menti e trasmettere loro gli antichi saperi per rinnovarli e incrementarli è quanto di più utile una nazione liberale e progressista possa curare. Ed oggi, nella giornata internazionale delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mi piace ricordare uno dei piani approvati, nei mesi scorsi, dal governo ed ideati dal nostro partito, il Piano per i diritti nell’età evolutiva: in un tempo sempre più fluido e in un mondo sempre più connesso, si rischia di togliere valore e attenzione alla fascia della popolazione più indifesa.

È nostro dovere occuparcene, tutelarne i diritti, l’educazione e la serenità. Vorrei, inoltre, ricordare che sul sito di Save the Children si legge che un bambino nato nel 2021 in provincia di Bolzano ha un’aspettativa di vita in buona salute di 67,2 anni.

Mentre uno nato in Calabria di 54,2 anni. Un gap di ben 12 anni. E tra le bambine del sud il divario aumenta ancora di più, con una differenza di 15 anni. Se è doveroso tutelare bambini e ragazzi di ogni ceto e provenienza, diventa allora necessario garantire pari diritti e dignità a ciascuno di loro. Sarebbe di fondamentale importanza colmare il divario economico e di qualità sanitaria tra Nord e Sud Italia, garantendo ai più piccoli, e non solo, benessere sociale”. Lo afferma in una nota Maria Surace, Responsabile Giovani Italia Viva Calabria