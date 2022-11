Reddito di cittadinanza, Sbarra (CISL): “Va cambiato, non smantellato”

“Il reddito di cittadinanza lo dobbiamo cambiare, non va smantellato”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un’iniziativa sui temi dell’energia. “L’Italia – ha aggiunto Sbarra – non puo’ non avere una misura universale che contrasti la poverta’. Bisogna aprire una discussione per cambiare e migliorare il reddito di cittadinanza: per esempio, la misura oggi privilegia piu’ un single che le famiglie con carichi familiari. Bisogna inserire la rete dei Comuni, bisogna ridurre i 10 anni di permanenza e residenza in Italia per le famiglie degli immigrati. E poi – ha rilevato il leader della Cisl – fare grandi politiche attive per il lavoro, accompagnare le persone anche attraverso la formazione e la crescita delle competenze nel mercato del lavoro”.