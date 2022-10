Scuola, Minasi (Lega): “Una delle nostre priorità risolvere problema carenza inseganti di sostegno specializzati”

“Un’altra delle nostre priorità è risolvere il problema della carenza di insegnanti di sostegno specializzati (anche all’estero), in grado di seguire come si deve la formazione dei ragazzi con disabilità, per garantire davvero la loro inclusione, a scuola e successivamente. Aspettiamo di poterci mettere al lavoro per questa ulteriore battaglia nell’interesse dei cittadini”. Così su Facebook la neo senatrice della Lega Tilde Minasi.