Oggi l’assemblea del personale “Castore”, SUL Calabria: “Discusse le due questioni prioritarie, pagamenti e assunzioni”

“Si è tenuta oggi la prevista assemblea del personale dipendente dell’Azienda

Castore, – comunica in una nota Aldo Libri, segretario generale SUL Calabria – alla quale hanno partecipato il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace, Stefano Perri dell’Ufficio Stampa del Comune reggino e Bruno Tomasello della UILTRASPORTI. Si è discusso delle due questioni prioritarie poste dal SUL, ovvero la puntualità nel pagamento dei dipendenti e l’assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti che vedranno il proprio contratto scadere al 31 ottobre prossimo.

A questa assemblea il SUL ha invitato le organizzazioni sindacali confederali (che, ad

eccezione della UILTRASPORTI, non hanno partecipato), le istituzioni proprietarie

dell’Azienda (Comune e Città Metropolitana reggini, che erano presenti), e il Consiglio

d’Amministrazione.

L’assemblea, originariamente convocata per il 23 settembre, era stata spostata alla

data odierna su richiesta del CdA di Castore che, stranamente, nella giornata di ieri

mandava una comunicazione nella quale affermava di non poter partecipare a riunioni

indette dai sindacati. Evidentemente dimenticando che, per ultima, l’assemblea convocata

per il 9 agosto aveva visto il CdA al completo.

Nella discussione è intervenuto il Sindaco ff della Città Metropolitana riconfermando

la volontà istituzionale di normalizzare l’erogazione degli stipendi e di fare quanto possibile

per la stabilizzazione dei dipendenti precari.

In conclusione il SUL ha annunciato che chiederà alle istituzioni locali la

convocazione di una riunione per giungere ad un testo concordato che accolga la sostanza

delle richieste avanzate e che sia la sede della discussione con il Cda di Castore sul piano

industriale aziendale indispensabile per il rafforzamento della società e per la definizione

dei servizi che Castore può prestare, rendendo possibile l’assunzione a tempo

indeterminato dei dipendenti precari e allargando la base occupazionale dell’azienda

pubblica di servizi a nuovi occupati.

Ovviamente il SUL ritiene che, per questi obiettivi, – conclude la nota – che non possono essere contestati in alcun modo da nessun sindacato, sia necessario che tutti i sindacati presenti in Azienda esprimano una forte volontà unitaria di soluzione dei problemi presenti senza forzature e populismi deleteri e che comunemente chiedano all’Azienda ed alle Istituzioni competenti di risolvere le questioni poste”.