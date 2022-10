Coronavirus, 775 nuovi casi e tasso di positività al 21%. Ricoveri stabili

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3792126 (+3.593).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 558849 (+775) rispetto a ieri.

Il tasso di positività si attesta al 21,57%.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2600 (26 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2569 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92737 (92356 guariti, 381 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31912 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31856 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128504 (127200 guariti, 1304 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 452 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 446 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55211 (54946 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1948 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1917 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189608 (188751 guariti, 857 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 646 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 638 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48278 (48092 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 157 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 382 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.

Nel bollettino odierno si registra una vittima. Sostanzialmente stabili i ricoveri: sono 127 le persone in area medica; 7 (-1) quelle in Terapia intensiva.