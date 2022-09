Guerrieri (Mastella-Noi di Centro Europeisti): “Questione meridionale contro le lobby, contro i grandi partiti che vengono qui a candidare notabili e qualche sindaco sulla via del tramonto”

“Riprendo dal programma elettorale della lista “Mastella – Noi Di Centro – Europeisti” un punto a mio avviso essenziale:

“Il Mezzogiorno continua a decrescere, i suoi giovani continueranno ad andar via continuando così.

Negli ultimi vent’anni sono circa 1.000.000 i giovani che hanno lasciato il Mezzogiorno senza tornarci, secondo una delle stime meno negative.

Serve invece che queste energie restino nel Mezzogiorno se è lì che vogliono crescere e lavorare.”

Dobbiamo sforzarci tutti insieme per creare le condizioni per migliorare la situazione nel nostro territorio, bisogna chiedere agli amministratori locali che si candidano alla Camera o al Senato come mai perdiamo ogni anno milioni di finanziamenti europei?

Vorrei proprio una risposta”.

Lo afferma in una nota Michele Guerrieri, capolista alla Camera dei Deputati – Collegio Plurinominale Calabria – Lista Mastella-Noi Di Centro-Europeisti.