Energia, Magorno (IV): “Intervenire subito per aiutare aziende e cittadini”

“La crisi energetica sta esplodendo in tutta la sua drammaticità con le bollette di luce e gas che hanno avuto aumenti fuori controllo. È necessario fare qualcosa in tempi brevi perché il rischio, fortissimo, è che nelle prossime settimane aziende e famiglie si troveranno di fronte all’impossibilità di andare avanti. Ci sono i margini per fare qualcosa di concreto che possa dare una mano soprattutto ai cittadini più deboli. Non perdiamo altro tempo.