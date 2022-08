Nessuna vittima Covid in Calabria, ma crescono i ricoveri: +15 in un giorno

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3620534 (+2.977).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 525901 (+699) rispetto a ieri.

Il tasso di positività si attesta al 23,48%.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4077 (48 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4023 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84488 (84119 guariti, 369 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 52052 (67 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51983 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96924 (95665 guariti, 1259 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2181 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2163 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50376 (50121 guariti, 255 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4977 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4938 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 178588 (177748 guariti, 840 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2014 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1999 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44050 (43871 guariti, 179 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica totali positivi 113 di cui 4 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione 1 ricovero, 1 dimesso positivo e 14 nuovi casi a domicilio.

L’ASP di Reggio Calabria comunica nel setting fuori regione n. 3 nuovi casi a domicilio.

Nel bollettino odierno non si registrano vittime. Crescono i ricoveri: 192 (+14) i ricoverati Covid in area medica; 11 (+1) quelli in Terapia intensiva.

I nuovi casi cono così suddivisi territorialmente: 109 Catanzaro, 196 Cosenza, 215 Crotone, 139 Reggio Calabria, 18 Vibo Valentia, 22 Altra Regione o Stato Estero.