Furgiuele in collegio uninominale Calabria, il Pd a Salvini: “Candidatura inopportuna”. La replica del leghista: “Io incensurato, querelo”

“A inizio agosto avevamo già stigmatizzato la scelta di Salvini di affidare la propria campagna elettorale in Calabria all’onorevole Furgiuele. Per questo oggi ci chiediamo quanto sia opportuna la ricandidatura dello stesso Domenico Furgiuele alla Camera”.

Cosi’ il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Antimafia.

“Per noi la lotta alla criminalità organizzata e’ un discrimine del nostro impegno politico. Salvini dimostra, ancora una volta, al di la’ dei proclami, la propria incapacità a fare della lotta alle mafie una priorità e ad avere, attraverso scelte coerenti, la consapevolezza che la Ndrangheta è un tumore da estirpare.

Scegliere, in Calabria, una persona che – continua Mirabelli – potrebbe avere avuto contatti con le cosche, non ci sembra la scelta migliore per chi, a parole, fa della sicurezza e della lotta alla criminalità le sue priorità”.

A stretto giro, è arrivata la replica del deputato uscente della Lega: “Piccoli uomini di sinistra ricominciano con i soliti ritornelli. In assenza di un programma, di un presente e soprattutto di un futuro credibile sparano fango sul centrodestra. Un bersaglio però difficile da colpire perché siamo proiettati verso una vittoria schiacciante. I rosiconi di sinistra, portatori sani di rancore sociale, dovrebbero sapere che chi è incensurato e non ha sulla testa alcuna condanna ha anche il diritto-dovere di procedere con denunce per calunnia e diffamazione. Il tempo è sempre galantuomo, il 25 settembre cambia musica col centrodestra al governo”.