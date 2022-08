Coronavirus, 6 vittime e 1.599 nuovi contagi in Calabria

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3607992 (+5.633).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 522436 (+1.599) rispetto a ieri.

Il tasso di positività si attesta al 28,39%.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3922 (39 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3876 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83894 (83527 guariti, 367 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51497 (70 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51426 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96435 (95180 guariti, 1255 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2311 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2294 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49877 (49622 guariti, 255 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5664 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5629 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 177133 (176294 guariti, 839 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1861 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1850 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43838 (43660 guariti, 178 deceduti). L’ASP di Catanzaro comunica 387 positivi di cui 29 fuori regione . L’ASP di Cosenza comunica 411 nuovi positivi di cui 57 fuori regione.

Nel bollettino odierno si registrano 6 vittime. I ricoverati Covid in area medica sono 176 (-9); 10 quelli in Terapia intensiva (+1).

I nuovi casi sono così distribuiti territorialmente: 358 Catanzaro, 411 Cosenza, 190 Crotone, 388 Reggio Calabria, 148 Vibo Valentia, 104 Altra Regione o Stato Estero.