Confronto tra le Licenze per Casinò Online: AAMS vs MGA

Si sente parlare spesso dell’importanza che ha scegliere un casinò online con licenza, del tipo di tutele che riesce ad offrire a un giocatore, ma cosa conosciamo di queste licenze? Ogni appassionato che si iscrive a una piattaforma online deve avere la possibilità di riconoscere fin da subito che la piattaforma scelta sia autorizzata e legalizzata grazie al rispetto di una serie di requisiti.

Rispettare questi fattori permette a un operatore di poter essere premiato dall’autorità competente. In Italia abbiamo l’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato (ADM, ex AAMS), ma non è il solo ente capace di offrire licenze. E il nostro obiettivo è quello di parlare dell’ADM, ma anche della Malta Gaming Authority (MGA), che offre licenze a molti siti casino non AAMS legali per italian i, alle piattaforme di giochi e siti scommesse stranieri.

L’italianissima AAMS (ADM)

Tutto, ma proprio tutto ciò che riguarda il gioco d’azzardo e le lotterie passa sotto l’attento controllo dell’ADM. Pensiamo non solo quindi ai casinò online, ma anche al Lotto, Superenalotto e Gratta e Vinci. Le regole introdotte da questo organo sono molto rigide e permettono di mantenere al sicuro ogni realtà di gioco non solo virtuale. Gli operatori nuovi che vogliono lavorare sul mercato italiano dovranno quindi rispondere direttamente ad ADM.

C’è da dire che oltre a controllare e verificare che ogni attività svolta su un casinò sia trasparente e sicura, l’ADM si occupa anche di tassare il gioco d’azzardo in Italia , fissando il costo dei canoni e le spese aggiuntive che sia i giocatori che gli operatori devono pagare rispetto alla vincite di al gioco. E con la stessa facilità con cui attribuisce e assegna una licenza può anche rimuoverla. Ma quanto costa una licenza ADM? Può variare da 50.000€ a

350.000€ in base al tipo di gioco che si vuole proporre ed ha una validità complessiva fino a 9 anni.

Quali sono le caratteristiche di questa licenza

ADM ha libero accesso ai server dei casinò che ottengono la licenza, proprio perché controlla così ogni tipo di operazione, regolamentando i depositi e i prelievi dei giocatori. In questo modo si vuole evitare che si possano verificare dei casi di frode.

Parlando di depositi poi è bene fare un’ulteriore precisazione. Si occupa infatti anche di imporre dei limiti di deposito, una scelta che, ancora una volta, vuole proteggere il giocatore. ADM infatti vuole assicurarsi che, qualora la società di gioco dovesse chiudere, ci possa essere la certezza di garantire un ritorno del denaro versato dai giocatori.

Per casinò non AAMS la MGA: dal 2001 a oggi

L’Autorità di gioco di Malta è un consiglio di controllo che è nato nel 2001 e si occupa di diversi settori dell’industria del gambling, per avere la certezza che non si verifichino corruzione, reati e riciclaggio di denaro. È nato per tutelare ogni singola organizzazione di gioco d’azzardo, per fare in modo che si operi secondo le regole fisse introdotte. Si possono così rassicurare i consumatori da violazioni e corruzione, mantenendo divertenti e sicure le piattaforme del gioco d’azzardo online.

Purtroppo non è possibile sapere quale siano i costi per ottenere questa licenza, che si compone di pagamenti aggiuntivi e tasse obbligatorie. Sappiamo però che vi è un canone fisso di 25.000€ e una richiesta di 2.300€ per l’elaborazione della domanda. Il rinnovo poi ha un costo di 1.500€, ma tale situazione è in via di sviluppo visto che sono state introdotte nuove regole entrate in vigore dal 1 gennaio.

Le sue caratteristiche