Dierre Reggio Calabria, Epifani: “Una squadra coesa e pronta per la fase calda”

Il playmaker della Dierre Basket Reggio Calabria, Benedetto Epifani, è stato ospite del format cestistico “Tiro da 4” su ReggioTV, condotto da Giovanni Mafrici. Tra bilanci, avversari del campionato e prospettive di mercato, il regista della squadra reggina ha tracciato un ritratto a 360° della stagione in Serie C unica e del panorama inter-regionale.

Una vittoria netta, costruita su una preparazione meticolosa. “Sapevamo che i due esterni, Scimone e Dmitrovic, erano veramente bocche da fuoco. Li abbiamo bloccati e siamo stati bravi a correre, a sfruttare la loro rosa corta. Noi usufruendo molto bene della panchina abbiamo dato energia e la partita è andata tranquilla”, ha spiegato Epifani.

Un momento di serenità che arriva dopo mesi complessi anche a livello personale per il playmaker. “Sì, ho avuto un po’ di problemi fisici – ha ammesso – però grazie a Pippo(Filippo Marcianò, l’Assistant Coach e Chinesiologo del team), al coach Inguaggiato che mi ha saputo gestire, ne siamo usciti. E ora, come hai detto, si arriva nella fase calda”.

“Stiamo già creando un’identitā di squadra. Quando alziamo il ritmo, difendiamo e corriamo, tutti siamo importanti. Forse siamo una delle poche squadre ad avere cosė tanta varietà di scelte”.

Epifani lascia trasparire la passione che guida lui e la sua squadra verso la “fase calda” della stagione, dove i bianco blu sfideranno squadre fortissime e come Alfa Catania,Gela e Comiso, con l’obiettivo dichiarato di “fare meglio dell’anno scorso” e con la consapevolezza di avere tra le mani un gruppo coeso e dalla profonda identitā di gioco.