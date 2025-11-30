Dominio Dierre: Marsala si arrende al PalaPentimele

La Dierre Reggio Calabria conquista la vittoria casalinga sulla Nuova Pallacanestro Marsala con un netto 80-59. Decisivo il terzo quarto (28-14) che ha scavato il solco definitivo, specialmente nei primi minuti dello stesso. Con questo successo i bianco-blu volano sulla vetta della classifica, guardano con fiducia al futuro ed alla prossima gara, il difficile derby della Città Metropolitana di Reggio Calabria,in casa della Cestistica Gioiese.

La partita, si è aperta con un primo quarto (19-13) che ha visto la Dierre prendere subito un lieve vantaggio, controllando le iniziative della Nuova Pallacanestro Marsala: molto bene Filippo Arrighini così come la difesa del Capitano Scortica sul miglior marcatore del torneo, Justas Vieversys. Il secondo periodo (25-21) ha mantenuto alta l’intensità, con Marsala che ha provato a rimanere in scia, giocando con gioventù ed esuberanza. La Dierre, volata sul più dieci, subirà l’otto a zero di parziale per Foure e soci, immediatamente riportato al più dieci con il contro-break di secondo periodo.

Il vero spartiacque del match è arrivato nel terzo quarto. La Dierre, guidata da coach Inguaggiato , ha messo il piede sull’acceleratore, infliggendo un pesante 28-14 che ha spento le speranze marsalesi, portando il divario oltre i venti punti:La Mastra,Cernic e Fazzari gli atleti autori dei canestri dell’allungo decisivo che trasformerà il resto della sfida in garbage time.

La vittoria della Dierre è stata il frutto di un’ottima prova corale con ben cinque giocatori in doppia cifra. In evidenza Petrovic (12 punti) e Arrighini (12 punti)(molto bene), seguiti da Scortica (11).Tonico Fazzari. Sul finale, spazio anche per i giovanissimi Caracciolo e Iannò, quest’ultimo a segno con l’ottantesimo punto della serata.

Per la Nuova Pallacanestro Marsala, i migliori realizzatori sono stati Allegri (11 punti) e Abrignani (10 punti), ma nonostante la sconfitta, il giovane gruppo siciliano, ha lottato. La Dierre consolida così la sua posizione in classifica, guardando con fiducia al futuro.

A.S.D. DIERRE – A.S.D. NUOVA PALL. MARSALA: 80 – 59 (Parziali: 19-13, 25-21, 28-14, 8-11)

A.S.D. DIERRE (Punti totali: 80)

Petrovic 12, Arrighini 12, Miljanic 10, Scortica 11, Alessio 5, Marini 7, Fazzari 6, Epifani 5, Cernic 7, La Mastra 3, Caracciolo 0,Iannò 2.All Inguaggiato Assistente Marcianò

A.S.D. NUOVA PALL. MARSALA (Punti totali: 59)