Bim Bum Basket Rende cade a Barcellona: 80-74, finale al cardiopalma

La Bim Bum Basket Rende esce sconfitta dal parquet siciliano con il punteggio di 80-74, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Una partita che ha regalato emozioni e suspense, con i biancorossi capaci di rimanere agganciati al match e di credere fino in fondo nella rimonta, senza però riuscire a ribaltare l’inerzia negli ultimi minuti.

Barcellona ha imposto ritmo e fisicità, trovando continuità in attacco e sfruttando la spinta del pubblico di casa. Rende ha risposto con determinazione, mostrando carattere e volontà di non mollare mai, anche quando il divario sembrava allargarsi. Nel finale, la squadra calabrese ha accorciato le distanze e ha avuto l’energia per tentare il colpo, ma la precisione dei padroni di casa ha chiuso definitivamente i giochi.

Nonostante la sconfitta, la Bim Bum Basket Rende guarda avanti con fiducia. In settimana è atteso l’arrivo di un nuovo acquisto che porterà esperienza e solidità al roster, un innesto che potrebbe rivelarsi decisivo per affrontare con maggiore consapevolezza le prossime sfide di campionato.

La squadra ha dimostrato di avere cuore e carattere, qualità che, unite al contributo di qualche nuovo innesto per coach Di Martino, potranno trasformarsi in risultati concreti. La stagione è ancora lunga e Rende ha tutte le carte in regola per rialzarsi e tornare ad occupare posti migliori in classifica.