Viola, ingaggiato Laquintana: “Entusiasta all’idea di lavorare con coach Cadeo”

Vanni Laquintana è un giocatore della Viola!

Colpo di mercato per la società neroarancio che blinda il talento della guardia pugliese.

Vanni Laquintana, nato a Monopoli ( BA) nel 1991, è un esterno con punti nelle mani e forte senso tattico. La sua propensione ad essere un terminale offensivo dal rilascio della palla rapido e tecnicamente ineccepibile, unita a solida tecnica in palleggio, fanno di Vanni il giocatore in grado di costruire una serie di soluzioni di gioco alle quali è in grado di ricorrere in maniera efficace nell’economia del gioco della squadra.

Grazie alla sua fisicità ben strutturata, Laquintana è in grado di assorbire contatti in penetrazione, attirando falli della difesa avversaria e sfruttando comunque l’innata propensione al passaggio spettacolare grazie alla visione di gioco e alla sua capacità dell’utilizzo del pick and roll. Vanni è un cestista fulmineo ed efficace anche nel chiudere numerosi giochi dall’arco con buone percentuali nel tiro da tre punti.

Cresciuto cestisticamente in Puglia, ha iniziato la carriera giovanile a Teramo e fatto esperienze da senior con Ruvo, Mola, Taranto, La Spezia, per proseguire con tappe significative e diversi campionati giocati a Monopoli, diventando anche top scorer della Conference Sud e timbrando spesso il cartellino ben oltre i 20 pt di media.

Cestista dall’innegabile talento offensivo e duttilità cestistica, Vanni è pronto a fornire alla Viola un contributo anche in termini di esperienza e leadership.

Le sue prime dichiarazioni:

“ Sono molto grato per la fiducia datami e per l’opportunità di giocare per la società neroarancio. Sono certo di poter contribuire a raggiungere i nostri obiettivi e di fare del mio meglio per la squadra e far divertire il pubblico.

Vorrei ringraziarvi già da ora per l’accoglienza che sono certo sarà magnifica. Sono onorato di far parte della vostra famiglia sportiva e sono pronto a lavorare sodo per raggiungere i migliori risultati.

Sono entusiasta all’idea di lavorare con coach Cadeo che è un grande professionista e con tutto lo staff tecnico neroarancio. Farò del mio meglio per questa gloriosa società e la sua gente.

A presto e Forza Viola!”