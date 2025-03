Manu Fernandez e Ilario Simonetti: “La Redel Reggio Calabria vuole la rivincita”

Dopo tre sconfitte, la Redel Viola Reggio Calabria è pronta a tornare in campo con la voglia di riscatto. A pochi giorni dalla sfida contro la Virtus Molfetta, il capitano Manu Fernandez e il vicecapitano Ilario Simonetti hanno parlato della situazione della squadra, degli obiettivi per la prossima partita e dell’arrivo del nuovo giocatore, Dimitri Stamatis e non solo. Un messaggio chiaro: la squadra è carica e determinata a tornare alla vittoria.

“Come stiamo? Bene, molto bene – ha dichiarato Ilario Simonetti. Ci stiamo allenando duramente in settimana e non vediamo l’ora di scendere in campo domenica. Dopo queste tre sconfitte, è chiaro che dobbiamo rialzarci. Le vittorie mancano e pesano, ma siamo pronti a reagire.”

Simonetti analizza le ultime partite, sottolineando gli errori commessi e la voglia di migliorare. “Contro Monopoli ci è mancato pochissimo per vincere, in casa contro la Scandone abbiamo pagato qualche distrazione. Ma queste sconfitte ci hanno dato tanto, sono state un’opportunità per crescere. Abbiamo analizzato gli errori con lo staff e il coach, e siamo pronti a dimostrare che questa squadra ha ancora tanto da dare.”

Anche Manu Fernandez, capitano della squadra, conferma la carica e la concentrazione dei compagni. “I ragazzi stanno lavorando duro, come sempre, e con molta concentrazione. Vogliamo vincere, è chiaro. Dopo tre sconfitte, l’obiettivo è tornare a fare punti e dimostrare il nostro valore”.

Uno dei temi centrali dell’intervista è l’arrivo di Dimitris Stamatis, il nuovo giocatore greco che si sta integrando nel roster della Redel Viola. Fernandez, che osserva da vicino gli allenamenti, ha le idee chiare sul nuovo arrivato.

“Dimitris è un grande giocatore, si vede che ha esperienza in leghe di categorie superiori. Certo, deve ancora adattarsi al nostro sistema e non abbiamo molto tempo, ma sa giocare. Con il passare delle partite, troverà il suo spazio e contribuirà a fare grandi cose”.

La prossima sfida contro Molfetta rappresenta un’occasione importante per riscattarsi. Simonetti non nasconde l’importanza della partita. “Sarà una sfida combattuta e fisica. Non possiamo permetterci gli errori di concentrazione delle scorse partite. Dobbiamo essere focalizzati dal primo al quarantesimo minuto. Vogliamo la rivincita, e siamo pronti a lottare per ottenerla”.

Fernandez, dal canto suo, lancia un messaggio di fiducia ai compagni. “I ragazzi stanno lavorando durissimo e sono molto carichi. Abbiamo tutta la fiducia in loro. Domenica dovremo mettere in campo tutta l’energia che abbiamo accumulato in settimana. È il momento di rialzarci e dimostrare chi siamo”.

Una partita, quella contro Molfetta, che non è solo una questione di punti in classifica, ma anche di orgoglio e identità. La Redel Viola Reggio Calabria vuole tornare a vincere, e con il sostegno dei tifosi e la determinazione dei suoi giocatori