Basket, partita altalenante della Sintegra Rende in Serie B: servono punti in ottica playout

Partita altalenante e discontinua quella della Sintegra Rende a Termoli per le fasi di playout del campionato di serie B Interregionale.

Inizio arrembante dei molisani che con ottime percentuali al tiro da 3 prendono il largo (29 17). Secondo quarto con reazione Sintegra Rende che grazie a buone giocate di squadra (assist di Gatta e Beyrne Gomez per Facciolà e Baquero) si ritrova e fa registrare il parziale in suo favore di 18 a 11 e va all’intervallo lungo sul meno 5 (45 40). Nel 3°quarto si segna col contagocce da entrambe le parti con tanti errori dovuti a soluzioni frettolose soprattutto dalla distanza. 58 a 49 il risultato. Nel 4° quarto nuova reazione della Sintegra che vuole rientrare 63 a 49. Ma proprio quando la gara sembra riaprirsi la Sintegra sciupa 2 possessi e il Termoli fa sua la contesa. Ora, dopo 3 trasferte su 4 gare, bisogna avere testa al doppio turno casalingo che vedrà impegnata la Sintegra rispettivamente con Benevento e Mola. “È arrivata l’ora di fare punti per migliorare la posizione in ottica playout”, la presa di posizione di coach Carbone a margine della gara.

Tabellini Sintegra Rende: Gatta 3, Beyrne Gomez 7, Lucadamo, Ginefra, Ballati 20, Diouf 2, Baquero 7, Guido, Facciolà 12, De

Angelis 4. All.Carbone

Arbitri: Del Gaudio e Bombace

Note: parziali 29-17; 11-18; 13-9; 16-11