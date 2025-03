Eurocup 2025: la Fisiosanisport Reggio Bic trionfa e scrive la storia

La Fisiosanisport Reggio Bic entra nell’élite del basket europeo, conquistando un posto tra le migliori otto squadre della Eurocup 2025. Un risultato straordinario, frutto di programmazione, fiducia nei propri mezzi e una voglia incessante di migliorare.

Una vittoria schiacciante contro Parigi

Nell’ultima gara del turno di qualificazione alle Final Eight, la squadra guidata da Coach Antonio Cugliandro ha dominato la formazione francese Capsaaa Paris con un netto 82-41. Un match mai in discussione, nel quale la Fisiosanisport ha messo in mostra tutta la propria superiorità tecnica e tattica. Con la qualificazione già in tasca, la gara è stata l’occasione per premiare l’intero roster, dando spazio a tutti i giocatori e concludendo in bellezza questa fase del torneo.

Un percorso tra successi e sacrifici

Il cammino della Reggio Bic è stato caratterizzato da ottimi risultati e grande impegno, ma anche da difficoltà e sacrifici. Tuttavia, con questa storica qualificazione, ogni ostacolo superato acquista un significato ancora più profondo. Il match contro Parigi ha rappresentato la celebrazione di un progetto che continua a crescere, regalando ai tifosi e alla città un sogno sportivo sempre più concreto.

Palacalafiore: teatro di sport e passione

L’evento si è trasformato in una vera festa dello sport, con il Palacalafiore gremito di bambini, ragazzi e appassionati accorsi da tutta la città e dintorni. Un’immagine che conferma il basket in carrozzina come una disciplina capace di emozionare e coinvolgere, promuovendo valori di inclusione e sana competizione.

La soddisfazione per la riuscita dell’evento è totale anche sul piano organizzativo. Per il secondo anno consecutivo, la Fisiosanisport Reggio Bic ha ricoperto il ruolo di società ospitante, ricevendo elogi da tutti i team partecipanti e dalla federazione IWBF Europe, che ha riconosciuto ancora una volta la qualità dell’organizzazione.

Uno sguardo al futuro: Final Eight e scudetto

Ora lo sguardo è rivolto ad aprile, quando in Turchia si giocheranno le Final Eight della Eurocup. Un appuntamento che vedrà la Fisiosanisport Reggio Bic confrontarsi con le migliori squadre d’Europa, in un contesto di altissimo livello. Nel frattempo, però, la concentrazione è già sulla prossima sfida: sabato, sempre al Palacalafiore, si giocherà contro Macerata per un posto nelle Final Four scudetto. Un’altra opportunità per scrivere un nuovo capitolo nella storia del club.

I protagonisti del successo

Fisiosanisport Reggio Bic: Pimkorn 6, Likic 4, Carvalho 22, Ivanov 13, Blomquist 4, Clemente 9, Giglio 4, De Horta 8, Sripirom 8, Messina 4.

Coach: Antonio Cugliandro.

Capsaaa Paris: Goita, Laghouiti, Chlkh 9, El Hadaoul 12, Baziz, Jacottin, Prevost 3, Sallem, Nessaoudene 15, D’acremont 2.

Coach: Tagmi.

Parziali: 22-13, 21-13, 20-13, 19-2.

Con questa storica qualificazione, la Fisiosanisport Reggio Bic non solo celebra un grande traguardo sportivo, ma porta in alto il nome di Reggio Calabria, dimostrando ancora una volta che lo sport può essere un volano per la crescita e la rinascita di un’intera comunità.