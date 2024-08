La Reggio Bic presente all’inaugurazione del Playground dedicato alla memoria di Kobe e Gianna Bryant

Manca sempre meno all’inaugurazione del nuovo Parco Urbano Tempietto. L’appuntamento è per oggi sabato 24 agosto alle 17.30 per l’apertura del nuovo spazio nell’area sud del Lungomare Falcomatà. La cerimonia di apertura sarà un evento nell’evento, che vedrà presenti le varie realtà d’eccellenza sportiva della città ed anche eccellenze culturali e artistici della Città di Reggio Calabria.

Verrà inaugurato, un meraviglioso PlayGround in stile “Venice Beach”, dedicato alla memoria di Kobe e Gianna Bryant.

Kobe Bryant è stato uno degli atleti più importanti della storia di sempre dello sport mondiale, ha vissuto un “piccolo – grande” passato a Reggio Calabria, ai tempi della gloriosa Cestistica Piero Viola, giocando al Minibasket e seguendo con passione le gesta del compianto Joe, stella della prima squadra, stagione 1985-86 scomparso recentemente.

Quest’oggi la Reggio Calabria Bic, i suoi quadri tecnici e dirigenziali e la prima squadr, sarà presente all’evento attendendo lo start stagionale: nelle prossime settimane inizieranno il loro lavoro in palestra e daranno il via alla 5 stagione in Serie A, la massima serie del Basket in Carrozzina Italiano, con la nuova formula del girone unico.