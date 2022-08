Basket, la Dierre Reggio Calabria ingaggia Valter Davis Mazburss

“Un saluto a tutti gli sportivi di Reggio Calabria ed ai tifosi della Dierre – sono queste le prime parole del giovane lettone. Sono pronto a sacrificarmi per la causa bianco-blu-.

Sono un giocatore duttile:Direi che posso fare tutto in campo, ma di sicuro il mio lato forte sono li tiri dalla lunga. Vivendo in Italia già da qualche tempo ho capito che le persone sono molto gentili ed amichevoli ed hanno grande passione per quello che fanno. Non ero a conoscenza che atleti del calibro di Kobe Bryant e Manu Ginobili fossero passati dalla mia nuova città e non vedo l’ora di visitarla”.