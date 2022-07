Versace: “Un onore per Reggio aver accolto la visita di Vanessa Bryant”

“Un grande onore aver accolto nella nostra Citta Vanessa Bryant, moglie della leggenda Nba Kobe che proprio a Reggio Calabria ha vissuto nei primi anni della sua vita”. Cosi in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.

“In tanti in città, soprattutto tra gli appassionati del basket, ricordano il piccolo Kobe, che all’epoca aveva appena 8 anni, inseguire una palla a spicchi tentando di imitare le gesta di suo padre Joe, che in quegli anni militava proprio nella Viola. Il nome dei Bryant sarà per sempre indissolubilmente legato alla nostra terra”.

“Ed è per questo che siamo contenti di aver accolto qualche giorno fa la visita della moglie di Kobe, Vanessa, che nei giorni scorsi ha scelto Reggio Calabria per una tappa della sua vacanza in Italia, approdando alla Marina di Porto Bolaro. In un post social, pubblicato oggi, Vanessa ha condiviso con milioni di followers la sua esperienza reggina, celebrando la bellezza dei palazzi e dei lampioni liberty del centro cittadino e del nostro splendido Lungomare Falcomatà, una grande vetrina internazionale per la nostra Città. Grazie Vanessa di aver scelto di visitare Reggio, è stato un piacere averti avuto qui, nel ricordo di Kobe. Torna presto a trovarci”.