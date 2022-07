Reggio Calabria piange la scomparsa di Gus Tolotti

All’età di 55 anni è scomparso Gustavo Tolotti, per tutti Gus. Ex giocatore di basket e bandiera della Viola Reggio Calabria. E’ il giocatore che vanta il maggior numero di presenze con la casacca neroarancio.

Ala-centro di 207 centimetri, il suo nome è strettamente legato a quello della Viola Reggio Calabria, nella quale ha militato per 12 anni, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, divenendone una bandiera. Oltre a Reggio Calabria, Tolotti giocò con la Virtus Roma, Sebastiani Rieti, Basket Roseto e Andrea Costa Imola.

L’anno trascorso a Roma, iniziato con i migliori propositi, fu in realtà traumatico, segnato da varie incomprensioni con l’allora presidente Angelo Rovati, con la quale non ci fu mai un vero legame e che dimostrò di non gradire il suo carattere deciso e sicuro, mettendolo addirittura fuori squadra per qualche giornata. Tornato alla Viola l’anno successivo, ebbe modo di vendicarsi: fu tra i protagonisti con i suoi 18 punti della vittoria nell’ultima giornata di campionato, proprio contro Roma, e che decretò la retrocessione in Serie A2 della squadra romana.

Dopo aver smesso con il basket giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore. Nella stagione 2007-08 ha ricoperto il ruolo di viceallenatore della Pallacanestro Catanzaro, squadra di Serie B2; nel 2009-10 è viceallenatore della Viola Reggio Calabria e nella stagione 2010-2011 ha fatto parte dello staff tecnico del Nuovo Basket Soverato (responsabile del settore giovanile e della scuola basket).

“Con la scomparsa di Gustavo Tolotti Reggio Calabria perde uno dei padri nobili dello sport cittadino. Storico cestista della Viola Basket, tra le leggende capaci di far innamorare i reggini della palla a spicchi, Tolotti ha rappresentato negli anni un punto di riferimento per la Reggio sportiva, non solo per la sue memorabili gesta di atleta, ma per la passione, l’attaccamento ed il senso di identità che ha sempre dedicato alla maglia neroarancio e alla comunità reggina”. Cosi in una nota il Consigliere metropolitano delegato allo Sport Giovanni Latella.

“La sua prematura scomparsa – ha aggiunto Latella – ha lasciato attoniti in queste ore i tantissimi appassionati reggini. Arrivato nella famiglia neroarancio quando era poco più che un bambino, Gus è rimasto a Reggio Calabria per più di un decennio, segnando lo storico record di presenze con la maglia della Viola, arrivando anche a vestire la maglia azzurra e rappresentando un punto di riferimento per i compagni di squadra e per la comunità dei supporters neroarancio negli anni d’oro dell’irresistibile ascesa di Reggio Calabria ai vertici nazionali della pallacanestro”.

“Reggio Calabria ha ricevuto tanto da Tolotti, ricambiando con il suo amore e la passione con le quali i reggini lo stanno ricordando in queste ore. Alla famiglia dello storico cestista e a quanti hanno avuto l’immensa di fortuna di conoscerlo, in campo e fuori, giungano sentimenti di sincero cordoglio da parte della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria”.