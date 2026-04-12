La Calabria sul tetto del calcio paralimpico: la “TOTÒ FOR SPECIAL ONES” è campione interregionale 2026 e vola a Coverciano

Un risultato straordinario che celebra il talento oltre ogni barriera e consacra una realtà d’eccellenza del nostro territorio. L’associazione ETS ASD “TOTÒ FOR SPECIAL ONES” si conferma, per l’edizione 2026, Campione Interregionale di Basilicata e Calabria nel Campionato della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. In una finale carica di tensione e agonismo, la squadra ha superato la Nike Venosa con il punteggio di 2-1, conquistando il titolo grazie a una prestazione corale di altissimo livello. Questo trionfo apre le porte del tempio del calcio italiano: dal 15 al 17 maggio, i ragazzi rappresenteranno l’intera Calabria e la Basilicata nelle fasi finali nazionali a Coverciano per il terzo anno consecutivo.

La notizia è stata accolta con profonda gioia dall’intera Amministrazione Comunale di Rende, che vede in questo successo il coronamento di un impegno costante verso il sociale. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, l’Onorevole Sandro Principe, e in modo particolare dall’Assessora allo Sport Stefania Belvedere e dall’Assessora al Welfare Daniela Ielasi. Per la compagine governativa rendese, il traguardo raggiunto dalla “TOTÒ FOR SPECIAL ONES” rappresenta la vittoria dei valori su cui l’amministrazione punta con fermezza, ovvero lo sport come motore d’inclusione e il benessere collettivo come obiettivo primario.

L’ETS ASD “TOTÒ FOR SPECIAL ONES”, con sede nel comune di Rende, è un’organizzazione di volontariato che promuove numerose attività sociali, educative e sportive rivolte a ragazzi e adulti, dai 12 anni in su, con disabilità intellettiva, relazionale, comportamentale o affettiva. La forza del progetto risiede nel suo staff multidisciplinare d’eccellenza, che vede la collaborazione sinergica di educatori professionali, uno psicologo, un nutrizionista e un allenatore di calcio per disabili certificato FIGC. Questo percorso non mira esclusivamente al risultato agonistico, ma al miglioramento costante del benessere psico-fisico e all’autonomia dei suoi atleti. Ora, con il titolo interregionale in tasca, la squadra si prepara a onorare i colori della propria terra sul palcoscenico nazionale più prestigioso.