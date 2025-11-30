Dhelios Reggio Calabria: una vittoria di carattere spezza l’incantesimo

Dopo un avvio di campionato complicato, gli amaranto di Mister Daquino trovano la prima gioia in trasferta contro il Montalto in una partita tiratissima, vinta al tie-break.

È finalmente arrivata. L’Amaro Dhelios Reggio Calabria si sblocca in trasferta e, dopo un calendario complicatissimo che ha visto gli amaranto affrontare fin da subito tutte le big del girone, seppur combattendo, vince, finalmente vince. A Bisignano, è 2-3 per la squadra di Roberto Daquino, in una partita decisa solo all’ultimo punto: 25-23, 22-25, 25-17, 23-25, 6-15 i parziali.

Quella che si è disputata sul campo del Montalto è stata una battaglia sin dai primi scambi.

Una partita altalenante, con il vantaggio che passava continuamente da una squadra all’altra, in un susseguirsi di emozioni. Fatta eccezione per il terzo e il quinto set, dove si è registrata una netta supremazia di gioco rispettivamente degli amaranto, in questa gara nessuna delle due formazioni riusciva a prendere il largo e creare un gap decisivo.

La partita parte sotto i migliori auspici per la Dhelios, che si porta avanti nel primo set, salvo poi subire la rimonta dei locali. L’unico rammarico, in quel parziale, è stato quello di non chiudere la pratica pur essendo in vantaggio 22-18.

Ma nel secondo set, Capitan D’Agostino e soci si svegliano: in attacco fanno la differenza il Capitano e un ottimo Cucè, con un’intesa perfetta con il regista Seminara che sancisce il successo del parziale amaranto.

Il terzo set registra un inevitabile calo di concentrazione della Dhelios, con il Montalto che approfitta e si porta nuovamente in vantaggio. Poi, arriva la reazione incredibile. Nel quarto set, la gara sembrava ormai compromessa, ma Mister Daquino azzecca i cambi: l’ingresso di De Marco firma la svolta. Il parziale è comunque combattutissimo, con una rimonta dal meno sei e il bel ritorno in campo di Seminara. Determinanti al centro Liberatori e Giuliani, in una prova di squadra e di grande cuore che porta al 23-25 finale.

Il tie-break è, sorprendentemente, tutto in discesa: la Dhelios si scatena, batte forte e domina la frazione decisiva, chiudendo con un netto 6-15. Una vittoria meritata, costruita con la grinta e la compattezza di un gruppo che non si è mai arreso, nonostante le difficoltà iniziali. Importanti, nel momento della verità, i punti di Cucè e D’Agostino.

La posta in gioco era alta, ma la reazione del gruppo ha pagato. Questa vittoria, oltre ai tre punti, regala grandissime motivazioni a tutta la squadra, che ha dimostrato di avere il carattere per lottare punto su punto e di poter finalmente voltare pagina.