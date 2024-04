CorriCastrovillari in oro a Genova con la conquista del titolo italiano 21km Master

L’attesa per i risultati di Genova nei Campionati Master di mezza maratona era alta e Mimmo Ricatti è riuscito nell’impresa di dare una grande soddisfazione alla Corricastrovillari, conquistando il campionato Master di mezza maratona. Un titolo M45 che si è meritato arrivando ottavo assoluto con il tempo di 1:10:38 vincendo la sua categoria composta da 237 atleti arrivati al traguardo. Sostenuto da tutta la squadra in questa sua ulteriore impresa (ricordiamo che è stato due volte campione italiano assoluto 10.000 pista e strada), Mimmo ha dato il meglio di sé nella preparazione, basti pensare che solo 7 giorni fa lo abbiamo visto correre la maratona di Parigi dove ha avuto buone sensazioni di essere in forma. L’atleta di Barletta e tesserato per il secondo anno per Corricastrovillari è uno dei cardini di questa squadra in grande evoluzione in tutti i campi dell’atletica. “Ho passato una carriera ad inseguire il successo ed ora invece è la gioia che m’insegue! Anche oggi porto a casa un sorriso grande quanto una casa insieme ad una 8ª piazza assoluta alla mezza di Genova che mi vale anche il titolo italiano master 45 sulla distanza! Grazie a tutti quelli che mi sorreggono e al mio club CorriCastrovillari senza cui non colorerei le mie giornate!” ha dichiarato entusiasma il neo vincitore. A correre con lui a Genova anche il forte Sergio De Giorgio che ha conquistato un grandissimo settimo posto nella categoria degli SM con il tempo di 1:15:57, una categoria molto dura.

Ad aggiudicarsi i 21km di cat M65 è Raffaele Lagani con 1:42:43 a cui seguono Raffaella Altomare 1:52:27 e Francesca Scopacasa 1:55:51.

Risultati, dunque, da incorniciare per la squadra. L’importante titolo di Mimmo serve da sprone per sostenere le capacità della CorriCastrovillari di essere una squadra forte oltre che completa nel panorama dell’Atletica Leggera e che motiva le giovanili a perseguire gli obiettivi che si sono posti a partire dalle prossime gare su pista.