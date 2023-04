Kermes & Altaflex Catanzaro Volley si aggiudica gara 1 delle semifinali play off

La gara 1 della semifinale play off si chiude con una vittoria esterna per la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley in tre set (23-25, 20-25, 17-25) sulla Perla di Calabria Pallavolo Rossano.

Al Palazzetto dello Sport di Rossano gli uomini di Gino Simone capitalizzano il primo faccia a faccia della serie che prevede il ritorno tra una settimana.

Catanzaresi partiti per la trasferta con al seguito moltissimi tifosi che hanno tifato incessantemente per spingere i ragazzi alla vittoria.

Kermes & Altaflex Catanzaro Volley in campo con Colacino al palleggio in diagonale con l’opposto Di Resta, Leone e Simone in banda, Citriniti e Prudente al centro, Giglio libero. A disposizione: Piazza, Fiore, Fontana e Procopio. Padroni di casa schierati con la diagonale Caracciolo-Burracci, Nigro e Lioi in banda, De Simone e Russo al centro, Graziano libero. A disposizione di mister Serpa: Cozzolino, Zangaro, Godino, Ruffo, Vulcano e Patrizio.

Partita giocata alla pari dalle due formazioni, che hanno deliziato i tanti tifosi presenti sugli spazi con un gioco davvero entusiasmante e di alto livello.

Sabato prossimo gara 2 al PalaEvent di Catanzaro dove ci si giocherà l’accesso alle finali per la conquista della serie B…