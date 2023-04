Entusiamo a Siderno per il passaggio del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Allegria e gioia sono le emozioni provate oggi a Siderno per il passaggio in Città del “Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria“, manifestazione ciclistica internazionale su strada giunta alla sua 66a Edizione.

Ben 147 atleti, con carovana al seguito, sono transitati a Siderno, intorno alle ore 12.30, in alcune importanti vie cittadine, quali Via Nazionale, Via E. Fermi, Via Vittorio Emanuele, Corso della Repubblica, Via Ionio, Via Mediterraneo per proseguire in direzione sud verso Locri.

Grande è stato l’entusiasmo dei tanti bambini, anziani e adulti, presenti ai bordi delle strade al passaggio dei ciclisti e, in particolare, dell’unico corridore calabrese in gara (con il numero 107), il giovane Nathan Sbabo, nato a Siderno.

Il tutto si è svolto nella massima sicurezza, grazie all’importante lavoro svolto prima, durante e dopo il transito della Gara, da parte delle Forze dell’Ordine e, in particolare, degli agenti della Polizia Locale, coordinate dal Comandante Antonello Ruggiero, degli Uffici Amministrativi e degli operai dell’area manutentiva del Comune, oltre che dei volontari della Sezione di Siderno del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e delle Guardie Zoofile Ambientali VAS di RC per il grande supporto garantito durante la corsa, lungo il tracciato sidernese.