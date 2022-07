Attesa per la finale delle Kite Foil World Series

Ieri, sabato 23, la penultima giornata di Kite Foil World Series 2022 ospitate negli spazi dell’Hang Loose Beach di Gizzeria e terza giornata di gare. Doppia sfida tra i campioni in gara per le Kite Foil World Series e i giovani under 17 per i campionati europei A’S Youth Foil.

La giornata ha seguito la programmazione consueta con lo skipper meeting degli atleti alle ore 12.00 e, a seguire, le regate. Semifinale di ieri e finale di oggi, domenica 24 luglio, saranno trasmesse e commentate in diretta streaming sulle pagine social di Kite Foil World Series e di Hang Loose Beach.

Denis Taradin raggiunge la prima posizione, secondo Tony Vodisek, mentre l’italiano Lorenzo Boschetti conferma il terzo posto. Nella categoria femminile Lauriane Nolot raggiunge la prima posizione, seguita da Daniela Moroz che difende il secondo posto, terza Ellie Aldridge. Per i campionati europei A’S Youth Foil, Gian Stragiotti e Jan Koszowski confermano le posizioni, al terzo posto Giuseppe Paolillo.

Anche oggi si comincia alle ore 12 con lo Skipper meeting degli atleti. E dalle ore 13 circa lo start alle regate, e a seguire la cerimonia di premiazione delle Kite Foil World Series, di A’S Youth Foil European Championship e di Porsche On Board. Anche oggi, inoltre, la volta degli eventi targati Porsche.

RISULTATI DELLE GARE KITE FOIL WORLD SERIES 22 LUGLIO:

1°classificato categoria maschile: Denis Taradin (CYP)

2°classificato categoria maschile: Tony Vodisek (SLO)

3°classificato categoria maschile: Lorenzo Boschetti (ITA)

1°classificata categoria femminile: Lauriane Nolot (FRA)

2°classificata categoria femminile: Daniela Moroz (USA)

3°classificata categoria femminile: Ellie Aldridge (GB)

RISULTATI DELLE GARE A’S YOUTH FOIL EUROPEAN CHAMPIONSHIP 22 LUGLIO:

1°classificato: Gian Stragiotti (CH)

2°classificato: Jan Koszowski (PL)

3°classificato: Giuseppe Paolillo (ITA)

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa da WorldSailing (Federazione internazionale Vela), IKA (International KiteboardingAssociation), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding eWingsport Italia), con l’organizzazione del circolo velico Hang Loose Beach e il Patrocinio del Comune di Gizzeria. Partner dell’evento è la Porsche con gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori.