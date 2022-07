Beach Volley, a Gizzeria la vittoria è di Titta-Pizzichini

Giacomo Titta e Matteo Pizzichini conquistano il torneo nazionale federale di beach volley a Gizzeria Lido, allo stabilimento Coolbay Resort. Al termine di una due giorni di grande spettacolo, adrenalina, schiacciate sulla sabbia la coppia, che quest’anno ha giocato a Ottaviano in serie A3, è salita sul gradino più alto del podio.

Dopo aver risalito la china dal tabellone perdenti in semifinale ha sconfitto per 2-0 (21-19, 21-16) Pellegrino-Carbone, poi in una finale bellissima e tirata ha battuto per 2-1 (21-16, 19-21, 15-11) la coppia composta da Samuele Fioretta e Luca Cravera. Dopo esser andati in vantaggio i due beacher delle 4 Vele di Pescara hanno subito la rimonta di Sam da Voghera e Luca da Alessandria. Ma nel terzo set hanno ricominciato con un gioco sicuro, soprattutto in fase break a martellare, e così hanno potuto alzare le braccia al cielo. Quella di Gizzeria è stata una tappa importante, ormai la Seila Beach Sport, che ha organizzato la manifestazione, al secondo anno di attività, sta diventando un punto di riferimento non solo per la Calabria e il sud, ma per il movimento del beach volley italiano con la sua struttura. Anche perchè l’idea di abbinare sport e turismo sta funzionando.

Infatti, per giocare questo torneo sono arrivati da ogni parte d’Italia, Puglia, Sicilia, Lazio, Abruzzo, Piemonte, Lombardia. Tante coppie che hanno composto un bel mosaico. Il pensiero dei due vincitori, il romano Jack Titta e il maceratese Matteo Pizzichini. “Siamo molto contenti, ci voleva questo successo dopo la delusione di Montesilvano, continueremo a giocare le tappe e i circuiti del campionato italiano, torneremo a Lamezia Terme e poi via tutta l’estate su e già per l’Italia. Ringraziamo la nostra società, 4 Vele, c’è una bella sintonia con tutti i ragazzi. Dobbiamo fare i complimenti all’organizzazione”. Il futuro dei due protagonisti. Mentre Pizzichini andrà a schiacciare a Macerata in A3, Titta si dedicherà al beach volley con dei camp internazionali in tutto il Mondo. Terzo posto per Davide Pellegrino e Peppino Carbone. Prossimo appuntamento a fine luglio.