La sesta tappa della Run4Hope2022 approda a Serra San Bruno

Palloncini bianchi e azzurri, bambini in festa, felici di assistere alla partenza dei runner che hanno animato la sesta tappa della Run4Hope che ha visto protagonista la cittadina di Serra San Bruno e le associazioni sportive della CorriCastrovillari, rappresentata da Gianfranco e Alice Milanese, e della Poliporto Soverato con Rocco Migliorino ed Ettore Soluri, che hanno reso unica questa tappa della corsa della solidarietà per raccogliere fondi in favore di AIL, fondi che si sono rivelati cospicui, grazie anche all’intuizione di Alice Milanese nel donare i cappellini con il logo della Run4Hope in cambio di un contributo e grazie alla generosità degli abitanti di Serra San Bruno.

Dopo aver ricevuto il testimone dal gruppo di Soverato, i runner serresi hanno affrontato il percorso circolare pedonalizzato che da piazza Mons. Barillari arriva fino a Santa Maria, passando per il viale che conduce alla splendida Certosa di Serra San Bruno, uno dei fiori all’occhiello di questo borgo della provincia di Vibo Valentia.

«La Run4Hope è finalmente approdata a Serra San Bruno. Una giornata bellissima, siamo davvero felici e l’accoglienza della città ne è la prova» ha commentato Alice Milanese che ha aggiunto: «Un ringraziamento va all’Amministrazione che ci ha dato fiducia da subito ed aiuto, ai vigili urbani, alla polizia, ai tantissimi bambini che ci hanno raggiunti, alle squadre da Soverato, alla mia squadra Corricastrovillari, ai miei fedelissimi che mi hanno aiutato in tutto: Francesca Scopacasa, Andrea Ciconte e Antonio Ritrovato».

La manifestazione è stata patrocinata dall’Amministrazione comunale di Serra San Bruno guidata dal sindaco Alfredo Barillari e supportata dalla CorriCastrovillari, dalla Poliporto Soverato e dalla SoveratoInCammino Fitwalking, dall’Associazione “Piccolo Principe” Onlus di Serra San Bruno e dalla Scuola dell’infanzia San Bruno di Colonia “IL PICCOLO PRINCIPE” & foresta incantata Chiaravalle c.le.

Sarà proprio Serra San Bruno ad ospitare il Trail della Certosa, la gara Fidal di corsa in montagna che si terrà l’11 settembre tra i boschi della città.

Giunti alla meta, i runner hanno idealmente consegnato il testimone ad Alessandro Fazzalari della Corri Con Noi Palmi che affronterà, insieme a tutto il gruppo, la settima tappa Palmi-Bagnara.