Sabato 30 agosto la presentazione della US Vibonese Calcio alla città. Il sindaco Romeo: “Un momento per dimostrare vicinanza ai colori”. Serata evento con il concerto-tributo a Rino Gaetano

Il Comune di Vibo Valentia è lieto di annunciare la presentazione ufficiale della squadra US Vibonese Calcio in vista dell’imminente stagione sportiva. Nei giorni scorsi, l’assessore allo Sport, Stefano Soriano, ha accolto nei suoi uffici il direttore sportivo Angelo Costa. Insieme si è concordato di realizzare una serata-evento nel corso della quale presentare la nuova squadra a tutti i cittadini-tifosi rossoblù che vorranno partecipare.

L’evento è in programma sabato 30 agosto alle ore 19:00 in piazza Municipio. Sarà un’occasione speciale per incontrare da vicino i protagonisti del calcio cittadino, conoscere i nuovi volti della rosa e condividere insieme l’entusiasmo per la nuova stagione che vedrà la Vibonese disputare il campionato di Serie D – Girone I.

Al termine della presentazione, la serata proseguirà con il concerto-tributo a Rino Gaetano, organizzato dall’associazione Rare Tracce, inizialmente in programma per domenica 24 agosto.

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo: “Tutta l’amministrazione considera la Vibonese Calcio un patrimonio della città, e come tale, anche da tifosi, abbiamo il dovere e la voglia di sostenerla con ogni mezzo. Il primo, e il più semplice di tutti, è quello di andare allo stadio e mostrare fiducia anche nei confronti di una società che da poco tempo è alla guida della compagine rossoblù. Intanto invitiamo tutta la cittadinanza, i tifosi e gli appassionati a partecipare numerosi sabato 30 agosto per vivere una serata tra calcio e musica, con il concerto-tributo a Rino Gaetano, un omaggio sentito a uno degli artisti più amati della musica italiana, con brani che hanno segnato intere generazioni”.

Il presidente della Vibonese, Fernando Cammarata: “Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno e per aver organizzato questa splendida opportunità di incontro con la città. La presentazione in Piazza Municipio ha un significato speciale: vogliamo ribadire il nostro legame indissolubile con Vibo Valentia e con i suoi cittadini. Abbiamo costruito una squadra ambiziosa per questo campionato di Serie D e siamo pronti a regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Vi aspettiamo tutti per iniziare insieme questa avventura”.