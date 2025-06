La sanità che cura esiste e va difesa soprattutto in Calabria: l’obiettivo del convegno di Pizzo incentrato sulle storie di pazienti sopravvissuto al cancro

Spesso i pazienti soffrono anche per le trappole burocratiche che la sanità genera in modo del tutto paradossale, moltiplicando il peso stesso della malattia. Criticità riconducibili al sistema sanitario pubblico, un paziente cagionevole in un contesto ambientale poco favorevole alla guarigione, per gli effetti della lunga stagione di tagli e per i mancati investimenti.

Ma la sanità che cura esiste e va difesa soprattutto in Calabria. E’ quanto si prefigge di fare il convegno “Curarsi è prendersi cura” in programma domani nel Palazzo della Cultura, a Pizzo, promosso dal Gruppo editoriale “Corriere della Calabria” con il patrocinio della Regione Calabria.

Una sanità, è scritto in una nota, che “sta tutta nelle storie di uomini e donne sopravvissuti al cancro – in cura a Cosenza, San Giovanni in Fiore, a Catanzaro, a Locri e Reggio Calabria, solo per citare le strutture dove il Corriere della Calabria ha raccolto le ‘istantanee’ di pazienti – che descrivono il loro rapporto con l’ambiente ospedaliero e le cure. Ed in considerazione del fatto che la narrazione è incentrata sulle esperienze personali, manterremo un distacco obiettivo nonostante la ferma convinzione che sulla sanità le forze politiche dovrebbero deporre le armi e cercare soluzioni bipartisan perché è lecito scontrarsi su tutto ma non sulla gestione della sanità: la salute dei calabresi è una cosa seria”.

“Le storie – conclude la nota – ci accompagneranno durante il dibattito. Un incontro dedicato all’umanizzazione, il nuovo paradigma che vede al centro dei percorsi di cura la persona malata, un aspetto cruciale ma spesso trascurato nel dibattito sulla sanità pubblica”.